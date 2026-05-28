Rissa alla Trinità la Lega attacca | Chieti fuori controllo
Una rissa si è verificata ieri nel centro di Chieti, davanti a numerosi passanti, alla Trinità. La Lega ha commentato l’evento, affermando che la città sarebbe ormai fuori controllo. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di gruppi di extracomunitari coinvolti nella lite. La polizia è intervenuta sul posto per sedare la rissa e avviare eventuali indagini.
“Chieti è ormai fuori controllo e la rissa fra gruppi di extracomunitari avvenuta ieri alla Trinità, in pieno centro cittadino, davanti a decine di passanti, ne è la dimostrazione”. È quanto dichiarano Anna Lisa Bucci, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia della Lega, e Maurizio Bucci. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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