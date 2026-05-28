Rissa alla Trinità identificato il presunto aggressore della bottigliata | indagini sullo spaccio
Durante una rissa avvenuta ieri sera nel centro storico di Chieti, un giovane ha subito una ferita da bottigliata davanti a numerosi passanti. La polizia ha identificato un sospettato come presunto autore dell'aggressione con bottiglia. Le indagini sono in corso e al momento si stanno approfondendo anche eventuali collegamenti con attività di spaccio nella zona. Nessuna altra informazione sui coinvolgimenti o le motivazioni è stata resa nota.
Emergono nuovi dettagli sulla violenta rissa scoppiata ieri sera alla Trinità, nel cuore del centro storico di Chieti, dove un giovane è rimasto ferito da una bottigliata durante uno scontro tra più persone avvenuto davanti a decine di passanti.Erano da poco passate le 20 quando in piazza Trento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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