Rissa alla Trinità identificato il presunto aggressore della bottigliata | indagini sullo spaccio

Notizia in breve

Durante una rissa avvenuta ieri sera nel centro storico di Chieti, un giovane ha subito una ferita da bottigliata davanti a numerosi passanti. La polizia ha identificato un sospettato come presunto autore dell'aggressione con bottiglia. Le indagini sono in corso e al momento si stanno approfondendo anche eventuali collegamenti con attività di spaccio nella zona. Nessuna altra informazione sui coinvolgimenti o le motivazioni è stata resa nota.