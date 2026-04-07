Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema | identificato l’aggressore indagini in corso

Un giovane di 20 anni è stato ucciso lunedì sera in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema. La vittima è stata colpita con una spranga e coltellate. Le forze dell’ordine hanno identificato l’autore dell’aggressione, un cittadino egiziano, e le indagini sono ancora in corso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto o sulle ragioni dell’aggressione.

Un cittadino egiziano di 20 anni è stato ucciso nella serata di lunedì in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema (Cremona). Il giovane è stato aggredito in strada e colpito con una spranga e un’arma da taglio, decedendo poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore a causa delle lesioni riportate. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già identificato il presunto responsabile dell’omicidio: si tratta di un giovane di origini marocchine residente nello stesso quartiere, attualmente irreperibile e ricercato dalle forze dell’ordine. L’allarme è scattato intorno alle 22:30 di lunedì sera: “C’è un ragazzo a terra, è stato picchiato “, ha riferito un testimone al centralino del 112. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corso Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla... Brutale omicidio a Crema: ventenne ucciso a colpi di sprangaUn giovane di vent’anni ha perso la vita a Crema dopo essere stato aggredito con un colpo di spranga nella serata di Pasquetta, intorno alle 22. Temi più discussi: Crema, ragazzo di 20 anni aggredito a sprangate muore in ospedale; Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita; Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Tragedia di Pasqua sull'A14: morto un ragazzo di 21 anni, grave una di 20, feriti altri 6 giovani. Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaIl giovane di origine egiziana è deceduto in ospedale dopo la barbara aggressione nel quartiere San Bernardino. L’assassino sarebbe già stato identificato ... ilgiorno.it Agguato a Ponticelli prima dell'alba, ucciso un ragazzo di 20 anniIl giovane si trovava nei pressi di un bar di via Carlo Miranda quando sconosciuti in scooter gli hanno sparato al torace. Indagano i carabinieri ... rainews.it Ragazzo di 20 pestato a morte a Crema, colpito con una spranga: è caccia all'assassino - facebook.com facebook Incidente a Milano in piazza Prealpi, morto un ragazzo di 19 anni: lo stop bruciato e l'urto con un'auto x.com