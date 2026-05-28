Rissa alla Trinità Ferrara | Episodio grave che lede il diritto alla vivibilità

Notizia in breve

Una rissa è scoppiata ieri nel centro di Chieti, in piazza Trento e Trieste, coinvolgendo diversi individui e causando scontri violenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per sedare la lite, che ha provocato disagi e turbato la quiete della zona. Il sindaco ha definito l’episodio grave e ha sottolineato che ha leso il diritto alla vivibilità nel luogo pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze o feriti.