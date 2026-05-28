Rissa alla Trinità Ferrara | Episodio grave che lede il diritto alla vivibilità
Una rissa è scoppiata ieri nel centro di Chieti, in piazza Trento e Trieste, coinvolgendo diversi individui e causando scontri violenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per sedare la lite, che ha provocato disagi e turbato la quiete della zona. Il sindaco ha definito l’episodio grave e ha sottolineato che ha leso il diritto alla vivibilità nel luogo pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze o feriti.
“Un episodio grave, che ha turbato la quiete di uno dei luoghi più frequentati della nostra città”. Così il sindaco di Chieti Diego Ferrara interviene sulla violenta rissa scoppiata ieri pomeriggio in piazza Trento e Trieste, nel cuore del centro cittadino.Negli scontri, avvenuti davanti a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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