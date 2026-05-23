Venerdì notte, intorno alle 2, la polizia è intervenuta in via Papa Giovanni XXIII, nel centro di Bergamo, a seguito di una segnalazione di rissa. Durante le operazioni, un uomo è stato ferito con un coccio di bottiglia. Sono stati sequestrati circa 110 grammi di hashish. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dell’uomo ferito o sull’identità delle persone coinvolte.

Bergamo, 23 maggio 2026 – Intervento della polizia venerdì notte intorno alle 2, in via Papa Giovanni XXIII, all’altezza di piazzetta Spada, in pieno centro, dopo la segnalazione di una rissa. Gli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, hanno individuato due persone coinvolte: un uomo ferito, con diverse lesioni e vistose tracce di sangue, e un altro soggetto indicato come presunto aggressore. Secondo una prima ricostruzione, le ferite sarebbero state provocate con un coccio di bottiglia. Il ferito è stato soccorso e accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie: è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Durante i controlli, gli agenti hanno chiesto al ferito di mostrare il contenuto dello zaino che aveva con sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa a Bergamo: uomo ferito con un coccio di bottiglia e 110 grammi di hashish sequestrati

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