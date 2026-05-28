Rissa al parco accoltellato un ragazzo | è grave

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato durante una rissa in via delle Viole a Rozzano mercoledì sera. È in gravi condizioni. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi. Nessuna informazione su eventuali arresti o dettagli sui responsabili. La vittima è stata trasportata in ospedale. La rissa è avvenuta in un'area frequentata da giovani. La dinamica dell'aggressione è ancora in fase di accertamento.

Un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato durante una rissa in via delle Viole a Rozzano nella serata di mercoledì 27 maggio. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo (anche se all’arrivo dei soccorritori era cosciente). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Insegnante accoltellata a scuola da uno studente in provincia di Bergamo, è grave

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