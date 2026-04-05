Pasqua di sangue ragazzo accoltellato nella rissa fuori al locale

Durante la notte di Pasqua, sul litorale Domitio, si è verificata una rissa fuori da un locale che ha portato a un episodio di violenza. Un ragazzo di circa 20 anni, residente nell'hinterland napoletano, è stato colpito con un'arma da taglio mentre si trovava all’esterno di un lido balneare di Castel Volturno, dove si svolgeva una serata. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute sul posto.

L'episodio di violenza all'esterno di uno stabilimento a Castel Volturno. Il presunto aggressore sarebbe stato già individuato Pasqua di sangue sul litorale Domitio. Un giovane di circa 20 anni, residente nell'hinterland napoletano, è stato ferito con un'arma da taglio all'esterno di un lido balneare di Castel Volturno dove si stava svolgendo una serata. Stando a quanto ricostruito, la vittima era in coda all'esterno del locale quando, per motivi ancora non chiariti, sarebbe nata una discussione con altri coetanei. La situazione sarebbe ben presto degenerata. Sono volati schiaffi, pugni, spintoni sotto gli occhi impauriti di altri ragazzi all'esterno. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, l'aggressione all'interno di un locale Leggi anche: Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, stava aspettando all'esterno di un locale Temi più discussi: Pasqua di sangue: morto un 27enne sulla strada; 10 nuovi e bellissimi libri per un lungo viaggio di Pasqua; Il Risorto ci dona la pace, il suo Spirito e la gioia; Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata fabbrica nell'Avellinese. Pasqua di sangue sul Litorale Domizio: accoltellato 20 ENNE davanti ad un noto lidoCASTEL VOLTURNO – Una Pasqua segnata dalla violenza quella che si è registrata nelle ultime ore sul litorale domizio. Un giovane di circa vent’anni, originario dell’area napoletana, è stato accoltella ... casertace.net Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore sull’A21, schianto in moto col padrePasqua segnata dal dolore sulle strade piemontesi, dove in poche ore si sono consumate due tragedie che riportano al centro il tema della sicurezza stradale ... thesocialpost.it Un regalo di Pasqua speciale per Rocco Hunt Il cantante Rocco Hunt e la moglie Ada hanno annunciato sui social l’arrivo del loro secondo figlio. La famiglia si prepara ad accogliere il nuovo membro insieme al primogenito Giovanni, già entusiasta di divent facebook A Treviso Pasqua di solidarietà per 90 senzatetto e persone in difficoltà. La Casa della Carità è da anni punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto alimentare, con un alto numero di pasti serviti quotidianamente grazie ai numerosi volontari. x.com