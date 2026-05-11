Scoppia la rissa paura al Marano Ragazzo accoltellato al volto

L’altra sera, fuori dal locale Mojito di Riccione, si è scatenata una rissa tra alcuni giovani. La lite, iniziata per alcune parole di troppo, è presto degenerata in un parapiglia. Durante la colluttazione, un ragazzo è stato ferito al volto con un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la situazione e mettere fine alla rissa. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle condizioni della vittima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Qualche parola di troppo. La lite degenera in rissa e scoppia il parapiglia. Momenti di paura l’altra sera fuori dal Mojito di Riccione, dove sono dovuti intervenire i carabinieri per evitare il peggio. Nel locale in zona Marano era in corso il Beach party, iniziato all’ora dell’aperitivo. A un certo punto è scoppiato uno scontro tra due gruppetti di nordafricani che si trovavano nei pressi del locale. Dalle parole sono passati alle mani, dandosele di santa ragione. Alcuni ragazzi presenti al Mojito hanno dato l’allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. Uno dei giovani coinvolti è stato colpito al volto, riportando ferite lievi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la rissa, paura al Marano. Ragazzo accoltellato al volto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pasqua di sangue, ragazzo accoltellato nella rissa fuori al locale Leggi anche: Scoppia lite per un monopattino: accoltellato ragazzo di 19 anni, è gravissimo Argomenti più discussi: Scoppia la rissa, paura al Marano. Ragazzo accoltellato al volto; Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli; Scoppia maxi rissa in centro, paura in piazza durante movida; Paura in un bar a Modena 23enne provoca una rissa e minaccia gli avventori con una pistola | il provvedimento.