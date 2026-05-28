Rischio temporali | allerta gialla nel Parmense per il 29 maggio

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il 29 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla nel Parmense a causa di temporali. Nel bollettino si indica che nella prima parte della giornata si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, alcuni di forte intensità, con possibili effetti e danni. La comunicazione riguarda esclusivamente il territorio del Parmense e si basa su previsioni meteorologiche specifiche per quella giornata.

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Allerta gialla per temporali emessa per domani dalla Regione Emilia-Romagna nel Parmense. Nel bollettino si legge: “Nella prima parte della giornata di venerdì 29 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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