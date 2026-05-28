Rischio temporali | allerta gialla nel Parmense per il 29 maggio

Per il 29 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla nel Parmense a causa di temporali. Nel bollettino si indica che nella prima parte della giornata si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, alcuni di forte intensità, con possibili effetti e danni. La comunicazione riguarda esclusivamente il territorio del Parmense e si basa su previsioni meteorologiche specifiche per quella giornata.

Allerta gialla per temporali emessa per domani dalla Regione Emilia-Romagna nel Parmense. Nel bollettino si legge: “Nella prima parte della giornata di venerdì 29 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo: vento fino a 88 km/h e rischio temporali forti anche nel ParmenseGiovedì 14 maggio, l’Emilia-Romagna è interessata da un’allerta meteo riguardante vento fino a 88 km/h e temporali intensi.

Maltempo, allerta meteo gialla il 13 maggio per temporali e rischio idrogeologico: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo gialla per mercoledì 13 maggio, segnalando la possibilità di temporali e un aumento del rischio...

Temi più discussi: Maltempo. Mercoledì 27 maggio allerta gialla per rischio temporali; Allerta gialla in Veneto per temporali intensi: rischio grandine e allagamenti; Meteo: allerta gialla mercoledì 27 maggio; Il sole va in pausa, a Milano scatta l'allerta meteo: ecco quando arrivano i temporali.

#Allerta Gialla della Protezione Civile, nella giornata di domani, per rischio #temporali in Emilia, Marche, Umbria meridionale, Lazio, #Abruzzo interno, Molise interno e Basilicata occidentale. #meteo. x.com

In Campania allerta meteo gialla per temporali dalle 13La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colo ... rainews.it

Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: rischio temporali e grandineLa Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta valido dalle 13:00 alle 20:00 di oggi su tutto il territorio campano. Torna il maltempo in ... zon.it