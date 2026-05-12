Maltempo allerta meteo gialla il 13 maggio per temporali e rischio idrogeologico | le regioni colpite

La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo gialla per mercoledì 13 maggio, segnalando la possibilità di temporali e un aumento del rischio idrogeologico in alcune regioni. La comunicazione riguarda specifiche aree del territorio nazionale, dove si attendono precipitazioni intense e possibili criticità legate all'acqua. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie.

Per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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