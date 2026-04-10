Un rapporto recente segnala un calo del 23% negli aiuti pubblici allo sviluppo a livello globale nel 2025. Questa diminuzione rischia di provocare circa 9 milioni di decessi entro il 2030. L’organizzazione che ha diffuso l’allarme evidenzia come la diminuzione di fondi destinati a progetti di sviluppo possa avere conseguenze gravi sulle popolazioni più vulnerabili. La questione riguarda principalmente i paesi in via di sviluppo e le loro esigenze di assistenza.

Il taglio dell’ aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) a livello globale potrebbe causare 9 milioni di vittime entro il 2030. È la situazione che emerge dai dati preliminari del Comitato ad hoc dell’ Ocse, ripresi da Oxfam. Nel 2025 l’Aps da parte dei Paesi ricchi è diminuito di circa 43 miliardi di dollari (-23,1%), il maggior crollo della storia. A farne le spese sono i Paesi più poveri dove il taglio agli aiuti ha avuto e avrà le conseguenze peggiori. Secondo l’Istituto di Salute Globale di Barcellona, solo l’anno scorso la mancanza di fondi per la lotta a malattie come l’ HIV e la malaria ha causato quasi 700mila vittime. “I governi dei Paesi ricchi lasciano milioni di persone nel Sud Globale senza beni e servizi essenziali per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’allarme di Oxfam: “Nel 2025 crollati gli aiuti pubblici allo sviluppo (-23%). Si rischiano 9 milioni di morti entro il 2030”

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