Secondo uno studio recente, molte professioni attualmente praticate in Italia potrebbero scomparire entro il 2030 a causa dell’avanzamento dell’intelligenza artificiale e delle automazioni. La lista di lavori a rischio include diverse figure professionali, mentre alcune competenze rimarranno richieste nel mercato del lavoro. Tali cambiamenti potrebbero influenzare significativamente il panorama occupazionale nei prossimi anni.

Dall’intelligenza artificiale alle automazioni: ecco quali professioni rischiano di cambiare radicalmente nei prossimi anni e quali invece saranno sempre più richieste. Entro il 2030 milioni di lavoratori potrebbero vedere cambiare radicalmente la propria professione. Non si tratta più di fantascienza: l’intelligenza artificiale e le automazioni stanno già trasformando uffici, negozi, banche e aziende in tutto il mondo. Negli ultimi anni strumenti basati sull’AI sono diventati sempre più avanzati e capaci di svolgere attività che fino a poco tempo fa erano considerate esclusivamente umane. Dalla scrittura di testi alla gestione clienti, passando per analisi dati, traduzioni e assistenza tecnica, il cambiamento è già iniziato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Questi lavori potrebbero sparire entro il 2030: la lista che preoccupa milioni di italiani

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