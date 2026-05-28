Rischio calore eccessivo | la Toscana anticipa il divieto di lavorare nelle ore più calde

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Toscana ha anticipato il divieto di lavorare nelle ore più calde, con un’ordinanza firmata oggi. La decisione è stata presa a causa dei primi caldi afosi arrivati prima di giugno. L’ordinanza prevede misure per ridurre i rischi legati al caldo eccessivo per chi lavora all’aperto o in ambienti esposti alle alte temperature. La misura interessa i lavoratori che operano in condizioni di esposizione alle alte temperature durante le ore più calde della giornata.

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I primi caldi afosi, ma arrivati prima ancora dell'inizio di giugno, hanno convinto il presidente della Regione Eugenio Giani a firmare oggi, 28 maggio, un'ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all'aperto o in ambienti esposti a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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