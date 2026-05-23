Nel Lazio, fino al 15 settembre, è vietato lavorare nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11 e le 17. La misura riguarda specifici settori e attività considerate a rischio per il caldo. L'ordinanza è stata adottata per tutelare la salute dei lavoratori, ma alcune categorie sono escluse dall'applicazione del divieto. La norma si applica in tutta la regione durante il periodo di maggiore caldo estivo.

Con l'arrivo del caldo estivo e il conseguente aumento delle temperature, nel Lazio anche quest'anno scatta il divieto di lavorare nelle ore centrali della giornata. Lo ha deciso la Regione, con un'ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca, che proibisce il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, con efficacia immediata e fino al 15 settembre prossimo. In particolare, la Giunta Rocca interviene per migliorare le condizioni di lavoro di alcune categorie professionali. L'ordinanza si applica su tutto il territorio regionale nelle aree interessate dallo svolgimento di attività nei settori agricolo e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nel Lazio divieto di lavorare nelle ore più calde. Vale fino al 15 settembre ma non per tutti

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