Riqualificazione della strada 541 Lavori possibili per il contributo di 1,7 milioni da parte della Regione
Sono iniziati i lavori di riqualificazione della strada provinciale 541, nota come Traversa Maremmana. La Provincia di Siena sta procedendo con il rifacimento della pavimentazione, supportata da un contributo regionale di 1,7 milioni di euro. La riqualificazione interessa il tratto e mira a migliorare le condizioni della carreggiata. I lavori sono stati avviati recentemente, con interventi che riguardano la messa in sicurezza e il ripristino della superficie stradale.
Iniziati i lavori per la riqualificazione della pavimentazione della Strada provinciale 541, la cosiddetta ‘Traversa Maremmana’, da parte della Provincia di Siena rappresenta un passo in avanti importante. Si tratta di un nodo strategico per la viabilità della Valdelsa, reso possibile grazie a un importante contributo regionale di 1,7 milioni di euro, approvato in Consiglio regionale nell’ultima variazione di bilancio della precedente legislatura. "Dietro a questo risultato c’è stato un lavoro significativo delle amministrazioni locali che si sono susseguite, sia della Provincia di Siena che del Comune di Colle ed un confronto che ho seguito come rappresentante del territorio con tutti gli interlocutori coinvolti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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