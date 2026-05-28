Riqualificazione della strada 541 Lavori possibili per il contributo di 1,7 milioni da parte della Regione

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della strada provinciale 541, nota come Traversa Maremmana. La Provincia di Siena sta procedendo con il rifacimento della pavimentazione, supportata da un contributo regionale di 1,7 milioni di euro. La riqualificazione interessa il tratto e mira a migliorare le condizioni della carreggiata. I lavori sono stati avviati recentemente, con interventi che riguardano la messa in sicurezza e il ripristino della superficie stradale.