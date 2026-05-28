Riposto scoperta attività di tatuaggi abusiva | sequestri e droga nel locale

Notizia in breve

Durante un controllo, i Carabinieri hanno trovato un’attività di tatuaggi abusiva in un locale, sequestrando attrezzature e sostanze stupefacenti. Nel locale sono stati trovati anche prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie. Il proprietario è stato denunciato e l’attività è stata chiusa. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle sostanze sequestrate e sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.