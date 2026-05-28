Riposto scoperta attività di tatuaggi abusiva | sequestri e droga nel locale
Durante un controllo, i Carabinieri hanno trovato un’attività di tatuaggi abusiva in un locale, sequestrando attrezzature e sostanze stupefacenti. Nel locale sono stati trovati anche prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie. Il proprietario è stato denunciato e l’attività è stata chiusa. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle sostanze sequestrate e sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri nel settore igienico-sanitario. I Carabinieri della stazione di Riposto, con il supporto del NAS di Catania, hanno effettuato una serie di controlli straordinari nel settore igienico-sanitario, concentrando l’attenzione su un’attività di tatuaggi situata nel centro cittadino. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato che il titolare dell’esercizio, un 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine, svolgeva l’attività di tatuatore senza la regolare S.C.I.A., la Segnalazione Certificata di Inizio Attività necessaria per l’avvio di imprese e attività professionali. Sequestrate attrezzature e materiale per tatuaggi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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