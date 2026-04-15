Taranto carrozzeria abusiva scoperta a Lama | sequestri e sanzioni

Durante controlli contro l’abusivismo commerciale nella zona di Lama, a Taranto, è stata scoperta una carrozzeria operante senza autorizzazioni. Sono stati eseguiti sequestri di attrezzature e sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili. L’attività abusiva è stata immediatamente interrotta e le autorità stanno proseguendo con verifiche più approfondite sulla situazione.

Tarantini Time Quotidiano Un’attività di carrozzeria completamente abusiva è stata individuata nella zona di Lama, a Taranto, nel corso di controlli mirati contro l’abusivismo commerciale. Durante l’ispezione, gli agenti della Polizia Stradale hanno riscontrato diverse irregolarità sia rispetto al Codice della Strada sia alle normative che disciplinano le attività commerciali. L’officina operava senza le autorizzazioni previste, in assenza della necessaria comunicazione di avvio attività alla Camera di Commercio. Nel corso dell’intervento sono state sequestrate attrezzature, strumenti da lavoro e numerosi ricambi auto usati, oltre a varia utensileria impiegata nell’attività.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, carrozzeria abusiva scoperta a Lama: sequestri e sanzioni Notizie correlate Collina Primosole, sequestrata una officina di carrozzeria abusiva: denunciato il proprietarioNella zona Collina Primosole la polizia locale ha scoperto un'officina abusiva di carrozzeria e verniciatura. Talsano-Lama-San Vito: comitato per diventare un Comune autonomo Frazioni di TarantoDi seguito il comunicato: Dallo scorso 13 febbraio, giorno in cui si è costituito il Comitato civico per l'autonomia amministrativa delle Treterre, è... Contenuti di approfondimento Taranto, nel quartiere Tamburi spacciavano in una casa popolare occupata abusivamente: tre arrestiIl blitz antidroga dei carabinieri, sequestrate cocaina ed eroina. Arrestati tre uomini, di 27, 53 e 66 anni. Il 66enne era già agli arresti domiciliari per altra causa ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, alloggio popolare occupato usato come base di spaccio: tre arresti ai TamburiBase dello spaccio a Taranto scoperta dai Carabinieri ai Tamburi: tre arresti, droga sequestrata e immobile sotto sequestro. pugliapress.org