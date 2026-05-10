Nel quartiere Quartirello di Riposto, è stata scoperta una discarica abusiva. I Carabinieri hanno svolto controlli mirati contro i reati ambientali e hanno individuato un uomo di 51 anni coinvolto nella gestione illecita di rifiuti. L’attività si inserisce in un’azione più vasta del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, che prosegue nel contrasto all’illegalità ambientale.

Prosegue l’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela dell’ambiente. Nell’ambito di questi controlli, i militari dell’Arma hanno denunciato un uomo di 51 anni, residente a Giarre e già noto alle forze dell’ordine, per presunte violazioni legate ai reati ambientali. Determinante è stato l’intervento del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, reparto specializzato nel supporto aereo alle unità territoriali. Durante un’attività di monitoraggio del territorio effettuata nei giorni scorsi, l’elicottero dell’Arma ha individuato, nel territorio di Riposto e precisamente nella zona del Quartirello, una discarica abusiva realizzata all’interno di un terreno privato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Riposto, nel quartiere Quartirello scoperta discarica abusiva: 51enne nei guai

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