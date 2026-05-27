La Commissione di Vigilanza Rai si è riunita dopo più di un anno e mezzo di inattività. Al centro della sessione c’è una risoluzione riguardante il Teatro delle Vittorie e il piano immobiliare di viale Mazzini. La plenaria si sta svolgendo in questo momento. La riunione segna la ripresa delle attività della commissione dopo un lungo periodo di inattività.

La Commissione di Vigilanza Rai, dopo oltre un anno e mezzo di stallo, riparte oggi. È in corso infatti la plenaria sulla risoluzione relativa al Teatro delle Vittorie e al piano immobiliare di viale Mazzini. L’ufficio di presidenza ha infatti votato all’unanimità la discussione di questa risoluzione. La Vigilanza riparte dopo la decisione del centrodestra di tornare a garantire il numero legale a seguito dello sciopero della sete di Roberto Giachetti alla Camera. Domani l’ad Rai Giampaolo Rossi e il dg Roberto Sergio saranno auditi in commissione Cultura alla Camera proprio sul Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, la Vigilanza riunita dopo lo stallo: ok a odg sul Teatro delle Vittorie

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