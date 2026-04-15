Il Presidente della Repubblica ha espresso un forte disappunto riguardo alla paralisi che interessa la Commissione di Vigilanza Rai, accusando lo stallo di ostacolare le attività di controllo e supervisione. La situazione si protrae da settimane e coinvolge questioni legate alla composizione e alle decisioni all’interno dell’organismo. La crisi ha suscitato reazioni tra i vari rappresentanti delle forze politiche e ha sollevato interrogativi sulla gestione della trasmissione pubblica.

Il Presidente della Sergio Mattarella ha espresso un forte disappunto riguardo alla paralisi che affligge la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, evidenziando come l’assenza di una struttura amministrativa completa e l’impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali stiano compromettendo il servizio pubblico nazionale. Durante un incontro tenutosi al Quirinale con una delegazione di studenti provenienti dalle scuole di giornalismo, il Capo dello Stato ha sottolineato l’inaccettabilità di questo stallo, che perdura ormai da un anno e mezzo. L’impasse decisionale tra viale Mazzini e il Parlamento. La crisi che avvolge l’assetto gestionale del servizio pubblico non è un fenomeno recente, ma il risultato di un blocco che si protrae da lunghi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai nel caos: Mattarella attacca lo stallo che blocca la Vigilanza

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