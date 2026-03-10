A Rimini il caldo si affronta con meno difficoltà rispetto ad altre città italiane, posizionandosi al 13º posto nella classifica sul benessere climatico. La città ha un clima favorevole secondo un’indagine pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, che ha analizzato i dati raccolti da 3B Meteo negli ultimi quindici anni su 107 capoluoghi italiani. L’amministrazione ha annunciato l’avvio di un nuovo piano dedicato al verde urbano.

Rimini si conferma una delle città italiane con il miglior clima. A dirlo è l’indagine – pubblicata ieri dal Sole 24 Ore – che ha analizzato il benessere climatico dei 107 capoluoghi italiani sulla base dei dati raccolti da 3B Meteo negli ultimi 15 anni. Rimini si colloca al 13esima posto della classifica generale, risultando la prima in Emilia-Romagna. Un risultato che conferma il piazzamento dello scorso anno e che migliora il dato del 2024, quando Rimini era al 17esimo posto. L’indagine prende in esame 15 indicatori climatici relativi al periodo dal 2010 al 2025. A favorire la posizione di Rimini è soprattutto la collocazione sulla costa, una caratteristica condivisa da molte delle città che occupano le prime posizioni della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Rimini il caldo si sopporta meglio. Siamo 13esimi in Italia per il clima: "Ora avanti con il piano del verde"

