Emergenza caldo attivato un numero verde per i lavoratori
La Filca Cisl del Lazio ha attivato un numero verde gratuito, 800 034 264, per i lavoratori. La linea permette di segnalare in modo anonimo e in qualsiasi momento eventuali violazioni dell’ordinanza regionale contro il caldo. L’obiettivo è garantire la sicurezza sul lavoro durante le ondate di caldo intenso. La chiamata può essere effettuata 24 ore su 24, senza limiti di orario.
Dopo l'ordinanza regionale per il caldo a tutela dei lavoratori, la Filca Cisl del Lazio ha attivato un numero verde gratuito 800 034 264 in aiuto dei lavoratori per garantire la sicurezza e permettere loro di segnalare in qualsiasi orario in maniera anonima la mancata applicazione dell’ordinanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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