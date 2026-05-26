Emergenza caldo attivato un numero verde per i lavoratori

Notizia in breve

La Filca Cisl del Lazio ha attivato un numero verde gratuito, 800 034 264, per i lavoratori. La linea permette di segnalare in modo anonimo e in qualsiasi momento eventuali violazioni dell’ordinanza regionale contro il caldo. L’obiettivo è garantire la sicurezza sul lavoro durante le ondate di caldo intenso. La chiamata può essere effettuata 24 ore su 24, senza limiti di orario.