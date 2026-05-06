Pozzuoli celebra 730 anni | eventi culturali al Rione Terra

Pozzuoli si appresta a festeggiare il suo 730° anniversario come Civitas con due giornate dedicate a eventi culturali, tradizioni e archeologia. Le iniziative si svolgeranno nel Rione Terra e sono aperte a tutti. La celebrazione segna un momento importante per la città, che si prepara ad accogliere visitatori e residenti per ricordare il suo passato storico.

Pozzuoli: Due giornate tra cultura, tradizioni e archeologia aperte a tutti. Pozzuoli si prepara a festeggiare un traguardo significativo della propria storia: il 730° anniversario come Civitas. Per l’occasione, il Comune promuove due giornate ricche di incontri, attività culturali e visite guidate nello scenario suggestivo del Rione Terra, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, le tradizioni e l’identità della città. 8 maggio: protagonisti gli studenti e la memoria storica. La prima giornata, in programma l’8 maggio dalle 9.30 alle 14.00, sarà dedicata principalmente alle scuole del territorio. Gli studenti saranno al centro dell’iniziativa, presentando lavori e progetti dedicati alla storia della Civitas presso l’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli celebra 730 anni: eventi culturali al Rione Terra Notizie correlate Il 9 maggio Pozzuoli celebra i 730 anni dalla nascita come CivitasLa mattinata sarà dedicata agli studenti del territorio e si articolerà in due momenti distinti. Leggi anche: Salmeggia 400: Nembro celebra Enea Salmeggia con una ricca rassegna di eventi culturali Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pozzuoli celebra i 730 anni da Civitas, eventi al Rione Terra; Pozzuoli celebra i 730 anni dalla nascita come Civitas: due giorni di eventi al Rione Terra; Pozzuoli celebra 730 anni come Civitas; Pozzuoli celebra 730 anni come Civitas: due giornate tra storia, cultura e comunità nel Rione Terra. Pozzuoli celebra i 730 anni da Civitas, eventi al Rione TerraIn occasione del 730mo anniversario di Pozzuoli come Civitas, il Comune di Pozzuoli promuove due giornate di incontri, attività culturali e visite guidate nello scenario suggestivo del Rione Terra. Si ... ansa.it Pozzuoli celebra 730 anni di storia con due giorni di eventi al Rione TerraPOZZUOLI – In occasione del 730° anniversario di Pozzuoli come Civitas, il Comune di Pozzuoli promuove due giornate di incontri, attività culturali e visite guidate nello scenario suggestivo del Rione ... cronacaflegrea.it