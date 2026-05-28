Pozzuoli alla riscoperta di San Celso | tra memoria storica e identità del Rione Terra

Notizia in breve

A Pozzuoli, è stato avviato un progetto per riscoprire San Celso, coinvolgendo il Rione Terra. L'iniziativa comprende un percorso che unisce tradizione religiosa e narrazione popolare, con l’obiettivo di far conoscere meglio le origini della comunità cristiana locale. L'intervento mira a valorizzare la memoria storica e l’identità del quartiere, attraverso eventi e attività che collegano passato e presente. La riapertura di spazi e testimonianze si inserisce in un processo di recupero culturale.