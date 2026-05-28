Pozzuoli alla riscoperta di San Celso | tra memoria storica e identità del Rione Terra
A Pozzuoli, è stato avviato un progetto per riscoprire San Celso, coinvolgendo il Rione Terra. L'iniziativa comprende un percorso che unisce tradizione religiosa e narrazione popolare, con l’obiettivo di far conoscere meglio le origini della comunità cristiana locale. L'intervento mira a valorizzare la memoria storica e l’identità del quartiere, attraverso eventi e attività che collegano passato e presente. La riapertura di spazi e testimonianze si inserisce in un processo di recupero culturale.
Un percorso tra tradizione religiosa e racconto popolare per riportare alla luce le origini della comunità cristiana puteolana.. C’è una Pozzuoli che vive nei libri di storia, nelle pietre del Rione Terra e nei racconti tramandati da chi ancora custodisce la memoria della città antica. Ed è proprio da questa memoria che nasce una sorpresa culturale destinata ai cittadini puteolani: un viaggio nella vita di San Celso, considerato dalla tradizione il primo vescovo di Pozzuoli. A raccontarlo è il maestro Antonio Isabettini, appassionato studioso delle tradizioni popolari e della storia religiosa flegrea, intervistato dall’Avvocato Lelio Mancino in un dialogo intenso tra fede, identità e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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