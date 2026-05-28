Rinnovabili entra in esercizio l’impianto fotovoltaico realizzato da Magis Group a Trissino

Notizia in breve

È stato attivato un nuovo impianto fotovoltaico a Trissino, in provincia di Vicenza, realizzato dal Gruppo Magis. L’impianto è ora operativo e contribuisce alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La struttura si trova nel territorio comunale e rappresenta un intervento nel settore delle energie alternative. La sua messa in funzione è stata annunciata ufficialmente e si inserisce nel quadro degli investimenti nel settore delle rinnovabili.