Rinnovabili entra in esercizio l’impianto fotovoltaico realizzato da Magis Group a Trissino
È stato attivato un nuovo impianto fotovoltaico a Trissino, in provincia di Vicenza, realizzato dal Gruppo Magis. L’impianto è ora operativo e contribuisce alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La struttura si trova nel territorio comunale e rappresenta un intervento nel settore delle energie alternative. La sua messa in funzione è stata annunciata ufficialmente e si inserisce nel quadro degli investimenti nel settore delle rinnovabili.
(Adnkronos) – È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal Gruppo Magis a Trissino, in provincia di Vicenza. L’impianto – spiega il Gruppo in una nota – interamente progettato e realizzato dall’area Ingegneria di Magis e costruito con le più efficienti tecnologie per la produzione di energia da fonte solare, rappresenta un perfetto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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