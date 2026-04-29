Technogym Village col nuovo impianto fotovoltaico si rafforza l' impegno per le energie rinnovabili
Recentemente è stato attivato un nuovo impianto fotovoltaico presso il Technogym Village, che ha una potenza totale superiore ai 2 megawatt. L’impianto contribuirà a produrre energia da fonti rinnovabili, rafforzando le iniziative dell’azienda in questo settore. La realizzazione dell’impianto si inserisce in un progetto più ampio di sostenibilità energetica.
È recentemente entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico del Technogym Village, con una potenza complessiva di oltre 2 Mw. “L’infrastruttura - spiega una nota del gruppo - che si estende su circa 17.000 metri quadrati, rappresenta uno dei più significativi interventi realizzati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Energie Rinnovabili, fotovoltaico ed eolico per ridurre la dipendenza dall’esteroLa transizione energetica italiana procede grazie alla crescita delle fonti rinnovabili, ma richiede un avanzamento delle installazioni e una...
Cina, la crescita delle energie rinnovabili rafforza la resilienza dell'exportPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese delle esportazioni dovrebbe mostrare resilienza di fronte alla crisi globale...
Panoramica sull’argomento
Technogym, impianto fotovoltaico da oltre 2 MW nel quartier generaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it
Charles Leclerc si prepara al Mondiale, test di performance al Technogym VillageNell'ambito della sua preparazione per il Mondiale 2026, al via l'8 marzo prossimo in Australia, Charles Leclerc ha visitato il Technogym Village a Cesena per una sessione esclusiva di valutazione ... ansa.it