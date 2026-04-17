La stazione proiettata verso il futuro sulla pensilina del punto bus sarà realizzato un impianto fotovoltaico
Un nuovo impianto fotovoltaico sarà installato sulla pensilina del punto bus di una stazione cittadina. L’intervento fa parte di un progetto promosso dall’amministrazione comunale, che prosegue con l’obiettivo di favorire l’uso di energie rinnovabili. La scelta di questa soluzione si inserisce nelle iniziative locali per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l’efficienza energetica delle strutture pubbliche.
L’amministrazione comunale di Cesena continua a investire con decisione sulla transizione energetica e il raggiungimento della neutralità climatica. A conferma di questo impegno, il Comune, in qualità di ente capofila, è coinvolto nel progetto europeo ‘Energy2Act - Collaborative Energy to.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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