Il mondo dello sport si è stretto attorno alla notizia della scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota e atleta, avvenuta all’età di 59 anni. Numerosi personaggi pubblici hanno espresso il loro cordoglio, tra cui Federica Pellegrini e Bebe Vio, che hanno condiviso ricordi e messaggi di addio. Zanardi aveva subito gravi conseguenze a seguito di un incidente e negli ultimi anni aveva lottato contro le complicazioni di salute.

Il mondo dello sport piange uno dei campioni più grandi: Alex Zanardi. L’ex pilota bolognese è venuto a mancare all’età di 59 anni. Una perdita difficile non solo per chi pratica lo sport, ma anche per chiunque abbia sempre riconosciuto Zanardi come un simbolo di resilienza e di tenacia anche quando la vita ci mette di fronte a un destino complicato. In tanti, tra colleghi, amici e personaggi del mondo dello sport e non solo, hanno voluto salutarlo con parole cariche di affetto e gratitudine. Morto Alex Zanardi, il commovente messaggio di Bebe Vio. Alex Zanardi si è spento il primo maggio 2026, a pochi mesi dal suo sessantesimo compleanno. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un comunicato, chiedendo rispetto del dolore e della privacy in questo momento di lutto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio

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