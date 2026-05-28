RiminiWellness | 20 anni di fitness e il debutto della ginnastica GDMI

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A RiminiWellness si celebra il ventesimo anniversario del festival dedicato al fitness, con l’anteprima del debutto della ginnastica GDMI, nota come ginnastica militare dinamica. Sul palco sono attese anche Federica Pellegrini e Tania Cagnotto. La manifestazione si focalizza sull’evoluzione del settore e sulle nuove discipline sportive, con dimostrazioni e incontri aperti al pubblico. La giornata include anche sessioni di allenamento e presentazioni di prodotti e tecnologie sportive.

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? Domande chiave Chi vedremo sul palco insieme a Federica Pellegrini e Tania Cagnotto?. Come cambierà il fitness con il debutto della ginnastica militare dinamica?. Cosa accadrà durante l'evento The Art Of Movement con i talenti di Amici?. Quali nuovi trend emergeranno dai 120 buyer internazionali presenti in fiera?.? In Breve 190mila metri quadri ospitano oltre 400 brand e 120 buyer da 36 Paesi.. Tania Cagnotto, Federica Pellegrini e Jury Chechi partecipano agli eventi nei padiglioni.. Sabato a mezzogiorno i finalisti di Amici collaborano con la compagnia Kataklò.. Oltre 2000 ore di attività fisica integrano il palinsesto della fiera.. A Rimini, questa mattina 28 maggio 2026, la Wellness Arena si prepara ad accogliere la cerimonia inaugurale di RiminiWellness alle ore 12:00, sotto la cupola dedicata a Lorenzo Cagnoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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