RiminiWellness | 20 anni di fitness e il debutto della ginnastica GDMI

Notizia in breve

A RiminiWellness si celebra il ventesimo anniversario del festival dedicato al fitness, con l’anteprima del debutto della ginnastica GDMI, nota come ginnastica militare dinamica. Sul palco sono attese anche Federica Pellegrini e Tania Cagnotto. La manifestazione si focalizza sull’evoluzione del settore e sulle nuove discipline sportive, con dimostrazioni e incontri aperti al pubblico. La giornata include anche sessioni di allenamento e presentazioni di prodotti e tecnologie sportive.