Rimini Marathon corre per la solidarietà | 13 mila euro per Crescere Insieme e Parkinson in Rete
Giovedì mattina, presso il Comune di Rimini, è stata annunciata una donazione di 13.000 euro da parte di un’associazione sportiva locale. La somma sarà devoluta a due organizzazioni che operano nel territorio, una dedicata al sostegno di persone con disabilità e l’altra a persone affette da Parkinson. La cifra deriva da eventi organizzati dalla stessa associazione, coinvolgendo la comunità locale in attività sportive e di solidarietà.
Giovedì mattina (28 maggio), presso la sede del Comune di Rimini, è stata ufficializzata la donazione di 13 mila euro da parte di Asd Rimini Marathon a favore delle associazioni "Crescere Insieme" e "Parkinson in Rete", due realtà attive sul territorio impegnate quotidianamente nel supporto a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rimini Marathon 2026: presentata la 11° Edizione
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