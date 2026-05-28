Rimini Marathon corre per la solidarietà | 13 mila euro per Crescere Insieme e Parkinson in Rete

Notizia in breve

Giovedì mattina, presso il Comune di Rimini, è stata annunciata una donazione di 13.000 euro da parte di un’associazione sportiva locale. La somma sarà devoluta a due organizzazioni che operano nel territorio, una dedicata al sostegno di persone con disabilità e l’altra a persone affette da Parkinson. La cifra deriva da eventi organizzati dalla stessa associazione, coinvolgendo la comunità locale in attività sportive e di solidarietà.