Rimini Marathon | oltre 10 mila runner pronti a invadere la città Novità 2026 | partenza da Marina Centro

La Rimini Marathon 2026 si avvicina e più di 10.000 atleti iscritti provenienti da diverse regioni italiane e da altri paesi si preparano a correre nella città. L’evento, alla sua undicesima edizione, si svolgerà dal 17 al 19 aprile e prevede una novità: il punto di partenza sarà quest’anno da Marina Centro. La manifestazione coinvolge sportivi, visitatori e turisti in un fine settimana dedicato alla corsa e alla promozione locale.

Saranno più di 10 mila i runner provenienti da tutta Italia e anche dall’estero ai nastri di partenza della Rimini Marathon 2026, l’undicesima edizione della manifestazione che dal 17 al 19 aprile tornerà ad animare la città con un lungo weekend di sport, partecipazione e turismo. Un appuntamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Rimini Marathon, novità per la nuova edizione: si partirà da Marina centroSi è tenuto sabato mattina, nella Sala Grifoni del Teatro Amintore Galli, l’incontro dedicato ai sostenitori e agli sponsor della Rimini Marathon. Leggi anche: Pronta a scattare la Rimini Marathon: la partenza dal cuore di Marina centro Argomenti più discussi: NOVOMATIC Italia rinnova il proprio sostegno alla Rimini Marathon come Main Sponsor; Pasqua 2026 fa decollare la stagione a Rimini: Ora ci aspettano altri ponti d’oro; Rimini è pronta per la Pasqua: benvenuti a Rimini!. Save the date: 19 aprile 2026 Un weekend di sport in riva al mare attende i gastrunners e gastwalkers che il 18 aprile partiranno per Rimini per partecipare alla Rimini Marathon. 3 Ragazzi Gast con disabilità si cimenteranno sulla 21 km, accompagnati dai fed - facebook.com facebook L'evento sportivo in programma nel weekend del 19 aprile #Rimini #Sport x.com