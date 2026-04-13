A Rimini la sfilata solidale contro la violenza di genere | raccolti oltre 7 mila euro

A Rimini si è svolta una sfilata solidale dedicata alla lotta contro la violenza di genere, evento molto partecipato dai residenti. Durante la manifestazione sono stati raccolti oltre 7 mila euro, destinati al progetto Well Fare dell’Ausl della Romagna. La manifestazione ha previsto la partecipazione di vari modelli e volontari, attirando un pubblico numeroso e coinvolgente. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative di sensibilizzazione della città.

Un evento sempre più atteso dai riminesi a sostegno del progetto Well Fare dell’Ausl della Romagna contro la violenza di genere. Si è confermata un grande successo la sfilata di moda benefica tenutasi a Rimini, all’Osteria dei Poeti, giunta ormai alla sua quarta edizione e che anno dopo anno si è.🔗 Leggi su Riminitoday.it "Una piega per lo Ior", la maratona di solidarietà conquista Forlì: raccolti oltre 4 mila euroNon c’è stato troppo tempo per far riposare phon e spazzole nei dieci “temporary beauty salon” aperti in contemporanea domenica L’obiettivo?... Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorniCHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma...