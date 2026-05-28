? Punti chiave Come hanno giustificato l'uso di fondi pubblici per eventi privati?. Chi ha autorizzato i rimborsi per i voli verso la nave?. Perché l'accesso alla residenza di Rinehart è rimasto poco chiaro?. Quali regole parlamentari sono state violate con queste spese di viaggio?.? In Breve Joyce ha richiesto 1.264 dollari per voli e 1.500 dollari per pernottamenti a Brisbane e Sydney.. Hanson ha presentato rimborsi di 720 dollari per voli e auto privata il 22 dicembre.. L'asta a Brisbane ha raccolto 300.000 dollari per One Nation tramite cena con Trump.. Lee Hanson ha gestito la campagna elettorale a Hobart per il senatore Sean Bell.. Pauline Hanson e Barnaby Joyce hanno presentato rimborsi ai contribuenti per oltre 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimborsi scandalosi: Hanson e Joyce finanziano il lusso di Rinehart

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