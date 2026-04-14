Mercoledì, la Corte Suprema dell’Australia Occidentale pronuncerà una sentenza a Perth che potrebbe avere conseguenze significative sulla posizione di Gina Rinehart come persona più ricca del Paese. La decisione riguarda un procedimento legale in corso, che coinvolge questioni patrimoniali e finanziarie legate alle sue attività imprenditoriali. La pronuncia potrebbe modificare lo status patrimoniale della nota imprenditrice australiana.

Mercoledì la Corte Suprema dell’Australia Occidentale emetterà una sentenza cruciale a Perth che potrebbe privare Gina Rinehart del suo primato come persona più ricca del Paese. La decisione della giudice Jennifer Smith determinerà se l’impero minerario Pilbara dovrà spartire enormi profitti con i discendenti del partner d’affari di Lang Hancock. Il cuore della contesa legale riguarda il complesso minerario Hope Downs, situato vicino a Newman, nel nord-ovest del Western Australia. Questo sito è gestito tramite una joint venture tra Hancock Prospecting e Rio Tinto e ha generato un utile di 832 milioni di dollari per la società di Rinehart nel corso del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rinehart nel mirino: la sentenza che minaccia i suoi miliardi

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