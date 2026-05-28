Un incontro pubblico tra commercianti e amministratori ha affrontato le criticità del centro storico. È stato evidenziato che i parcheggi gratuiti rappresentano un beneficio, ma non risolvono i problemi principali. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi più strutturali per migliorare l’accessibilità e la vivibilità dell’area. Non sono state annunciate decisioni definitive, ma si è sottolineata la volontà di proseguire il confronto.

Un incontro pubblico con i commercianti per parlare delle problematiche del centro storico. A proporlo all’assessore allo sviluppo e al turismo, Giovanni Paroli, è il presidente di Confcommercio Spoleto, Tommaso Barbanera, all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio comunale della gratuità dei parcheggi coperti nelle ore serali. "Un provvedimento – afferma Barbanera – che accogliamo con grande soddisfazione perché è un segnale di sostegno alle attività commerciali, ma che non è sufficiente per rilanciare la zona antica della città. Serve in programma per rilanciare il settore del commercio. A Spoleto, in un breve lasso di tempo, hanno chiuso 124 attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rilancio del centro: "Bene i parcheggi gratis. Ma così non basta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scurria punta sul rilancio di Provinciale: "Al centro del nostro programma viabilità, servizi e parcheggi"Il candidato ha annunciato un piano di rilancio della strada Provinciale, sottolineando che il progetto si inserisce nel suo programma di interventi...

Stretto e mobilità, Scurria: "Parcheggi gratis per chi lavora in centro e riduzione del 50% del biglietto dei traghetti"Un rappresentante ha annunciato che saranno introdotti parcheggi gratuiti per i lavoratori del centro e uno sconto del 50% sui biglietti dei...

Temi più discussi: Rilancio del centro: Bene i parcheggi gratis. Ma così non basta; Il futuro del centro storico di Pisa; Fare (bene) sport in un bene sequestrato. La storia del Salaria Fc; Patto tra il Comune di Rende e l'Unical per il rilancio del centro storico.

Sono molto felice che torni per il dodicesimo anno il Cinema in piazza con i grandi schermi a Trastevere in piazza San Cosimato, al parco della Cervelletta e a Monte Ciocci. E sono ancora più felice di aver contribuito alla decisione della @RegioneLazio di t x.com

Problema con FPS e utilizzo della GPU reddit

Rilancio del centro, Reggio chiede alla Regione fondi per l’hub urbanoREGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio Emilia, in stretta sinergia con le Associazioni di Categoria della Cabina di regia, ha depositato ufficialmente in Regione la candidatura del progetto per il nuovo ... reggionline.com

Il rilancio del centro: Ora siamo una città evento-dipendente. Focus su nuovi formatdi Giulia BeneventiUscire dalla dimensione di una città evento-dipendente, creando nuovi spazi che possano mantenere il fermento culturale sempre costante anziché oscillare tra grandi alti e profondi ... ilrestodelcarlino.it