Scurria punta sul rilancio di Provinciale | Al centro del nostro programma viabilità servizi e parcheggi

Il candidato ha annunciato un piano di rilancio della strada Provinciale, sottolineando che il progetto si inserisce nel suo programma di interventi su viabilità, servizi e parcheggi. Ha inoltre spiegato che il decentramento amministrativo, con risorse economiche e figure tecniche dedicate, permetterà ai rappresentanti di Quartiere di intervenire direttamente per risolvere le problematiche locali in tempi rapidi.

“Anche Provinciale rinascerà con la nostra rivoluzione amministrativa. Il vero decentramento, con risorse economiche e figure tecniche dedicate alle necessità del territorio, consentirà al Sindaco di Quartiere di attuare soluzioni in maniera rapida ed efficace”. Così il candidato sindaco del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Ancona 2026: Cantieri sul lungomare, doppio senso e parcheggi al centro del piano per imprese e turisti.Ancona si prepara a un 2026 di cantieri e nuove sfide per la viabilità, con un occhio di riguardo alle esigenze delle imprese locali. Brancaleone al centro del dibattito dopo l’annuncio della gara per il rilancio del centro storicoIl Comune di Brancaleone ha ufficialmente avviato una gara pubblica per la ristrutturazione e la ricostruzione di un nuovo asilo nido nel cuore del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: VIDEO Asse con Roma e rilancio di Messina, Scurria: Se eletto, Siracusano vicesindaca. Il ministro Abodi il 5 maggio in città; Siracusano vice sindaco in caso di elezione, Scurria lancia l'idea e fa il punto dopo gli incontri con i ministri; Scontro sulle relazioni con Roma, Gallo punge Scurria: Le risposte ai territori non dipendono dal colore politico. Scurria denuncia: A Messina emergenza democratica, basta pressioni sul votoMarcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, accende il dibattito politico in città parlando apertamente di emergenza democratica a Messina. Un’affermazione forte, con cui punta il dito con ... strettoweb.com Scurria insiste sull’Area dello Stretto: urge la creazione di un ente governativo per Messina e Reggio Calabria | INTERVISTAProsegue la campagna elettorale di Marcello Scurria in vista delle elezioni comunali di Messina del 24 e 25 maggio. Il candidato civico del centrodestra sta girando in lungo ed in largo la città per p ... strettoweb.com Messina. Focus sul lavoro, Scurria al Congresso Uil rilancia su dignità e meritocrazia Dal tema della precarietà giovanile al nodo Tremestieri, l’intervento del candidato sindaco punta su sviluppo, trasparenza e valorizzazione del personale pubblico... - facebook.com facebook La conferenza: “Sminamento: prevenire il pericolo, ricostruire il futuro. Il punto di vista dell’ #Azerbaigian”, organizzata dall' @AmbasciataAZE e @ANAMA_gov_az su iniziativa del Senatore Marco Scurria presso la Sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro del Se x.com