Stretto e mobilità Scurria | Parcheggi gratis per chi lavora in centro e riduzione del 50% del biglietto dei traghetti

Un rappresentante ha annunciato che saranno introdotti parcheggi gratuiti per i lavoratori del centro e uno sconto del 50% sui biglietti dei traghetti. La proposta mira a migliorare la mobilità nell’area dello Stretto, considerando l’importanza di rendere più accessibili i collegamenti quotidiani. Queste misure sono pensate per favorire un sistema di trasporti più efficiente e meno oneroso per i pendolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui