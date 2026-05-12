Stretto e mobilità Scurria | Parcheggi gratis per chi lavora in centro e riduzione del 50% del biglietto dei traghetti

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha annunciato che saranno introdotti parcheggi gratuiti per i lavoratori del centro e uno sconto del 50% sui biglietti dei traghetti. La proposta mira a migliorare la mobilità nell’area dello Stretto, considerando l’importanza di rendere più accessibili i collegamenti quotidiani. Queste misure sono pensate per favorire un sistema di trasporti più efficiente e meno oneroso per i pendolari.

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“Rendere lo Stretto uno spazio realmente integrato significa anche garantire il diritto alla mobilità a costi sostenibili, trasformando l’attraversamento da ostacolo a infrastruttura quotidiana accessibile”. Lo dichiara Marcello Scurria. Il candidato sindaco ha dato il via nelle scorse ore ad una.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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