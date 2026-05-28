Un regolamento sulla gestione dei rifiuti è stato approvato, rendendo obbligatoria la differenziata più efficace e il promozione del riuso. Fino a ora, i Comuni non avevano uno strumento ufficiale in questo senso. La normativa prevede che ogni ente locale si dotino di regole specifiche per il trattamento dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di raccolta e riciclo. La nuova disposizione entra in vigore immediatamente.

È obbligatorio per i Comuni dotarsi di un regolamento per la gestione dei rifiuti, ma a Pavia questo ancora non c’era. Di conseguenza, di fronte ad errori nell’esposizione dei bidoni o altre anomalie l’amministrazione civica faticava ad elevare sanzioni. Ora il regolamento è stato redatto e presto arriverà in Consiglio comunale. Martedì sera intanto è stato approvato dalle commissioni territorio e bilancio insieme a una nuova disciplina di collaborazione con i cittadini che vorranno occuparsi dei beni comuni avendo cura del verde o rimuovendo rifiuti. "Il regolamento – ha illustrato la dirigente del Comune Caterina Padovani – vuole ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e migliorare la raccolta differenziata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifiuti, pronto il regolamento. Differenziata più efficace e riuso

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