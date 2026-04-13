Rifiuti in centro storico | più differenziata ma resta l’emergenza abbandoni Scattano multe e protocolli con le guardie ambientali

A quasi due mesi dall'inizio della riorganizzazione della raccolta rifiuti nel centro storico, i dati indicano un miglioramento nella differenziazione dei materiali conferiti. Tuttavia, il problema degli abbandoni di rifiuti in alcune zone resta ancora attivo. Per contrastare questa situazione, le autorità hanno avviato sanzioni e protocolli con le guardie ambientali. La situazione viene monitorata per valutare ulteriori interventi.

Sono passati quasi due mesi dall’avvio della riorganizzazione della raccolta rifiuti per le utenze non domestiche del centro storico di Foligno e mentre i primi dati parlano di un deciso miglioramento della qualità dei conferimenti, il Comune e Valle Umbra Servizi alzano il tiro contro abbandoni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Rifiuti a Forlì: nel centro storico gli abbandoni sono 4Il quartiere Alea e il centro storico di Forlì vivono un momento critico legato alla gestione dei rifiuti.

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