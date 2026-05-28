Rifiuti in terreni e capannoni pugliesi | ancora guai per la BriEcologica domiciliari per Roma

La Bri.Ecologica è stata posta agli arresti domiciliari a Roma. In Puglia, rifiuti sono stati trovati sversati illegalmente in capannoni dismessi e terreni agricoli. Sono stati individuati depositi illeciti anche a Rosa Marina, all’interno del Parco Regionale delle Dune Costiere. La Guardia di Finanza ha sequestrato alcune aree e avviato indagini per identificare i responsabili dello smaltimento abusivo. Nessun dettaglio su eventuali denunce o altre persone coinvolte.

Rifiuti sversati illecitamente in capannoni dismessi, in terreni agricoli, ma anche a Rosa Marina, in un'area del Parco Regionale delle Dune Costiere. Tra le 19 misure cautelari scattate ieri, mercoledì 27 maggio 2026, nell'ambito dell'operazione “Erebus” compaiono i nomi dei coniugi e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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