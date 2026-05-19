Terreni agricoli e capannoni pieni di rifiuti pericolosi scoperte 200 tonnellate di eternit | dieci denunciati

Da cesenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono state scoperte oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate su vari terreni agricoli, capannoni in rovina e aziende dismesse. La presenza di eternit si trova in condizioni di deterioramento e lasciata all’aperto. Durante le operazioni di identificazione, sono stati denunciati dieci soggetti coinvolti nella gestione e smaltimento di materiali pericolosi. Le indagini continuano per verificare eventuali responsabilità e per comprendere l’entità complessiva dell’abbandono di rifiuti pericolosi nella zona.

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Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate e lasciate deteriorare all’aperto, tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. È il bilancio dell’operazione “Zero Amianto”, condotta dalla Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini sotto il coordinamento delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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