Chi ha avvelenato la Capitanata | i ruoli e il sistema per insozzare terreni capannoni e a aree dismesse

Da foggiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Diciannove persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito dell’operazione ‘Erebus’, che ha individuato 34 siti di sversamento illegale. Sono stati sequestrati oltre 3.500 tonnellate di rifiuti, mentre i profitti illeciti superano i 2 milioni di euro. L’indagine ha accertato un sistema per contaminare terreni, capannoni e aree dismesse attraverso lo smaltimento clandestino di rifiuti. L’attività investigativa è partita da segnalazioni di attività sospette in diverse zone.

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Diciannove misure cautelari, 34 siti di sversamento individuati, oltre 3.500 tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente e più di 2 milioni di euro di profitti illeciti: sono i numeri dell'operazione ribattezzata ‘Erebus’, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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