Chi ha avvelenato la Capitanata | i ruoli e il sistema per insozzare terreni capannoni e a aree dismesse

Diciannove persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito dell’operazione ‘Erebus’, che ha individuato 34 siti di sversamento illegale. Sono stati sequestrati oltre 3.500 tonnellate di rifiuti, mentre i profitti illeciti superano i 2 milioni di euro. L’indagine ha accertato un sistema per contaminare terreni, capannoni e aree dismesse attraverso lo smaltimento clandestino di rifiuti. L’attività investigativa è partita da segnalazioni di attività sospette in diverse zone.

Diciannove misure cautelari, 34 siti di sversamento individuati, oltre 3.500 tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente e più di 2 milioni di euro di profitti illeciti: sono i numeri dell'operazione ribattezzata ‘Erebus’, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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