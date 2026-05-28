rifiuti in strada scattano maxi sanzioni

Nel quartiere, i rifiuti si sono accumulati lungo le strade, nonostante l’area fosse destinata alla raccolta differenziata. Gli operatori hanno rilevato che chi getta i rifiuti preferisce abbandonarli in modo indiscriminato piuttosto che differenziarli negli appositi contenitori. Sono state applicate sanzioni di grandi dimensioni a chi ha violato le norme di conferimento dei rifiuti.

L’area è stata espressamente dedicata dal Comune alla raccolta differenziata ma gli scaricatori evidentemente preferiscono il lancio e l’accumulo indiscriminato degli oggetti piuttosto che provvedere a differenziare i rifiuti negli appositi contenitori. I militari del nucleo forestale una volta intervenuti hanno trovato, non senza stupore, nell’isola ecologica addirittura una parte di una cucina. L’esperienza, tenendo conto anche dei precedenti, ha suggerito ai militari dell’Arma di installare nella zona le telecamere di controllo e proprio le immagini registrate hanno consentito di identificare gli autori degli abbandoni attraverso i numeri di targa dei mezzi usati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Abbandono di rifiuti sulle rive del Po a Mezzanino, avanti le indagini: scattano le sanzioni

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