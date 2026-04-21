Denaro contante tra i rifiuti abbandonati scattano i controlli | due sanzioni

Nella serata di ieri e fino alle prime ore di questa mattina, le guardie zoofile dell’associazione AISA hanno svolto controlli sul territorio di Pellezzano. Durante le verifiche, sono stati trovati dei soldi contanti tra i rifiuti abbandonati e sono state comminate due sanzioni amministrative. L’attività di controllo ha coinvolto varie zone della cittadina e si è conclusa con le conseguenze previste dalla legge.

Sono iniziati ieri sera e si sono protratti fino alla prima mattinata di oggi i controlli delle guardie zoofile AISA sull’intero territorio di Pellezzano, che hanno portato all’elevazione di due sanzioni amministrative. Non si ferma, dunque, l’attività ispettiva e di controllo nelle aree più.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Rifiuti abbandonati a Paliano: scattano sanzioni dopo i controlliDurante la giornata ecologica dello scorso 28 marzo, la Polizia Locale di Paliano è intervenuta in località Valle Faiano, dove ha accertato un errato... Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multeSacchi neri abbandonati in strada, rifiuti ingombranti ammassati nei parcheggi, buste della spazzatura appoggiate alle campane del vetro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pagamento in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro: le regole Ue dal 2027; Il contante sta tornando in auge: il futuro della finanza è ibrido; Pavia, l’euro digitale è in arrivo. I soldi nello smartphone; La truffa degli incentivi green per ottenere denaro contante (25 milioni di euro): tutti i nomi delle 73 società coinvolte. Antiriciclaggio UE: tetto al contante di 10.000 euro dal 2027, ma l’Italia può confermare i limiti attualiNuovo regolamento europeo dal luglio 2027. Obbligo di identificazione sopra i 3.000 euro. Cosa cambia per professionisti e imprese. it.benzinga.com Nuove regole per i pagamenti in contanti: questa è la cifra da non superare (se non volete incappare nei controlli)Dall’UE arrivano nuove regole sui pagamenti in contanti: dal 10 luglio 2027 entrano in gioco le soglie di 3.000, 5.000 e 10.000 euro. Quanto potrai usare le banconote senza controlli o multe? grazia.it Trovato fuori dal Sert con dosi di eroina e denaro contante: arrestato un 40enne x.com Controlli sul territorio: arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio La Polizia di Stato ha fermato un soggetto senza documenti, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, denaro contante e un telefono . L’operazione è scattata in una zon facebook