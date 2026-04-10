Rifiuti abbandonati a Paliano | scattano sanzioni dopo i controlli

Durante la giornata ecologica del 28 marzo, la Polizia Locale di Paliano ha effettuato controlli in località Valle Faiano. Durante le verifiche, sono stati trovati rifiuti solidi urbani abbandonati sul suolo pubblico, fuori dai punti di raccolta ufficiali. A seguito di queste verifiche, sono state emesse delle sanzioni amministrative nei confronti di chi ha lasciato i rifiuti in modo illecito.

Durante la giornata ecologica dello scorso 28 marzo, la Polizia Locale di Paliano è intervenuta in località Valle Faiano, dove ha accertato un errato conferimento dei rifiuti solidi urbani, depositati e abbandonati sul suolo pubblico al di fuori del normale circuito di raccolta.Gli agenti, grazie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multeSacchi neri abbandonati in strada, rifiuti ingombranti ammassati nei parcheggi, buste della spazzatura appoggiate alle campane del vetro. Leggi anche: Rifiuti abbandonati ovunque. Scattano controlli contro i furbetti