Rifiuti in arrivo un' altra stangata con servizio meno comodo e meno economico

Da pordenonetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo le recenti elezioni amministrative, i sindaci hanno approvato un aumento delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti. Questa decisione comporta un incremento delle bollette per gli utenti che si affidano a questa società, rendendo il servizio più costoso e meno pratico rispetto al passato. La variazione si riflette sui costi mensili delle famiglie e delle attività commerciali coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"L’aumento delle bollette dei rifiuti, deliberato dai sindaci guarda caso subito dopo le elezioni amministrative, è una mazzata per gli utenti serviti da Gea. A Pordenone il rincaro segue quello dell’Ilia e conferma come l’amministrazione stia tradendo le aspettative". A scendere in campo dopo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rifiuti, si studia il sistema unico tra comuni per un "servizio più efficiente e meno costi"La Provincia di Viterbo e il Consorzio Nazionale Imballaggi hanno avviato una collaborazione per creare un sistema unificato di gestione dei rifiuti...

Partito liberaldemocratico Salerno per Zambrano: "Meno sprechi, meno debito, meno Irpef. E basta seggi nelle scuole"Il partito liberaldemocratico di Salerno propone una serie di interventi con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, abbassare il debito pubblico e...

Temi più discussi: Linea dura del Comune di Bari contro l'abbandono dei rifiuti: Multe fino a 1000 euro; Dopo la sentenza, riapre la discarica: in arrivo 155.000 metri cubi di rifiuti - BresciaToday; Montichiari, riesumata la discarica Gedit: in arrivo 155mila metri cubi di rifiuti; Rifiuti, esteso il porta a porta: a coprire la maggiore spesa presunta è sempre la Tari.

rifiuti in arrivo unRivoluzione rifiuti a Pisa, in arrivo la Tarip. Cambiano raccolta e tariffaDal 2027 aliquota puntuale con sacchi tracciati e nuovi cassonetti intelligenti. L’assessore Del Rosso: Educazione ambientale decisiva per pagare meno ... lanazione.it

Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti sul territorio del Comune di Medicina. L’azione ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web