Rifiuti in arrivo un' altra stangata con servizio meno comodo e meno economico

Dopo le recenti elezioni amministrative, i sindaci hanno approvato un aumento delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti. Questa decisione comporta un incremento delle bollette per gli utenti che si affidano a questa società, rendendo il servizio più costoso e meno pratico rispetto al passato. La variazione si riflette sui costi mensili delle famiglie e delle attività commerciali coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.

"L’aumento delle bollette dei rifiuti, deliberato dai sindaci guarda caso subito dopo le elezioni amministrative, è una mazzata per gli utenti serviti da Gea. A Pordenone il rincaro segue quello dell’Ilia e conferma come l’amministrazione stia tradendo le aspettative". A scendere in campo dopo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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