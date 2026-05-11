Partito liberaldemocratico Salerno per Zambrano | Meno sprechi meno debito meno Irpef E basta seggi nelle scuole

Il partito liberaldemocratico di Salerno propone una serie di interventi con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, abbassare il debito pubblico e diminuire l’Irpef. Tra le richieste, anche la cessazione dell’utilizzo di seggi nelle scuole. In un contesto in cui si discute di collaborazione tra forze politiche riformatrici e liberali, si evidenzia l’intenzione di superare i contrasti che allontanano i cittadini dal mondo della politica.

Si parla spesso della necessità di lavorare in modo pragmatico assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale, superando litigi che allontanano i cittadini dalla partecipazione. A Salerno è accaduto, con tante persone che in città manifestano la voglia di animare il dibattito.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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