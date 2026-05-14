Rifiuti si studia il sistema unico tra comuni per un servizio più efficiente e meno costi

La Provincia di Viterbo e il Consorzio Nazionale Imballaggi hanno avviato una collaborazione per creare un sistema unificato di gestione dei rifiuti tra i diversi comuni della zona. L’obiettivo è di rendere il servizio più efficiente e di ridurre i costi associati alla raccolta e allo smaltimento. Attualmente, si stanno valutando le modalità di integrazione delle varie pratiche adottate dai singoli enti locali, con l’intenzione di uniformare le procedure e migliorare i risultati complessivi.

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