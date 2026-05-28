Rifiuti abbandonati aree degradate e lavori non completati | l' ira del sindaco di Vietri

Notizia in breve

A Vietri sul Mare, il sindaco ha espresso forte disappunto riguardo ai rifiuti abbandonati, alle aree degradate e ai lavori pubblici incompiuti nel territorio comunale. La situazione ha suscitato polemiche tra i residenti e le autorità locali, che chiedono interventi immediati per migliorare la situazione. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma si continua a monitorare lo stato di abbandono e degrado delle zone interessate.