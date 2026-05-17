In via Buozzi, a Piancastagnaio, si ripetono episodi di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti. Ogni giorno, i contenitori installati dall'azienda incaricata vengono riempiti e lasciati pieni, con i rifiuti che si accumulano nelle vicinanze. Il sindaco ha pubblicato un messaggio sui social network rivolgendosi ai cittadini, chiedendo maggiore attenzione nel rispetto delle regole di raccolta. La situazione viene segnalata come problematica per la gestione dei rifiuti nel quartiere.

Via Buozzi a Piancastagnaio ancora al centro dell’attenzione per il problema dei cassonetti dei rifiuti che vengono quotidianamente lasciati e ammassati fuori dai contenitori posizionati da Sei. In una lettera aperta alla cittadinanza pubblicata sui social, l’amministrazione comunale fotografa una situazione che è ormai al limite della decenza e cioè, sacchi di immondizia lungo il marciapiede, cartoni sparsi in mezzo alla strada. "L’amministrazione comunale ha lavorato e sta lavorando sul servizio di raccolta. I risultati, in alcune zone e in alcuni orari, già si vedono. Ci sono miglioramenti in corso, accordi operativi, aggiustamenti di calendario – si legge nel post –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti abbandonati in via Buozzi. Appello del sindaco sui social

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